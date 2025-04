News von Trading-Treff.de Atos ist aktuell noch in einer Wartestellung. Gestern ging es für den Wert in Paris um 2,5 % abwärts. Allerdings spielt diese Entwicklung für die Bewertung der Aktie fast keine Rolle. Das Papier ist mit 0,0039 Euro aus dem Handel gegangen. Um es auf den Punkt zu bringen: Dies sind nur 0,39 Euro-Cent. Selbst wenn der Kurs sich verdreifachen würde, wäre die einzelne Aktie am Markt nur ca. 1 Cent wert. Das kann derzeit keine ...

