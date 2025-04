© Foto: CFOTO - CFOTO

SoftBank will sich mit einem Kredit von bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar in der KI-Welt positionieren. Damit sollen ein Mega-Projekt in den USA und eine Rekord-Finanzierungsrunde für OpenAI ermöglicht werden.SoftBank will offenbar groß in den KI-Markt der USA einsteigen - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Der japanische Tech-Investor verhandelt Insidern zufolge über einen Kredit von bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld soll unter anderem ein gigantisches KI-Infrastrukturprojekt in den USA finanziert werden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Es handelt sich um eine sogenannte Brückenfinanzierung mit einer Laufzeit von rund zwölf Monaten. Die …