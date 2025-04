EUR/USD steigt am Dienstag im frühen europäischen Handel auf fast 1,0815. - Investoren werden die neue Runde von reziproken Abgaben, die das Weiße Haus am Mittwoch ankündigen wird, genau beobachten. - Die Bedenken über das Wirtschaftswachstum in den USA und die unsichere Handelspolitik belasten den US-Dollar. - Das Paar EUR/USD gewinnt am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...