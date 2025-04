Verkaufsrekord im ersten Monat dank neuer Elemente, die der beliebten Serie hinzugefügt wurden

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass das am 28. Februar 2025 herausgebrachte Monster Hunter Wilds weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331073181/de/

Monster Hunter Wilds Title Logo

Monster Hunter Wilds ist die neueste Ergänzung der Serie Monster Hunter. Hintergrund ist eine sich dynamisch verändernde Welt, mal eine bedrohliche Wildnis, in der ganze Horden von Monstern angreifen, und dann wieder eine mit üppiger Natur gesegnete Umwelt, in der es vor Leben nur so schwirrt. Die großartige, schöne Bebilderung wird durch RE ENGINE ermöglicht, Capcom's eigene Engine zur Entwicklung von Spielen. Darüber hinaus ist Crossplay möglich, sodass mehrere Spieler unabhängig von ihrer Plattform während des Spiels kommunizieren können.

Der Titel bietet eine Umgebung, in der mehrere Teilnehmer dank Crossplay gemeinsam Spaß an dem Spiel haben können. Dies passiert in der Serie das erste Mal. Es kamen gleichzeitig Versionen für Playstation®5, Xbox Series X|S und PC auf den Markt. Darüber hinaus haben die neue Mechanik Focus Mode und die Implementierung von nahtloser Bewegung zwischen Einstellungen und Umgebungen das Spiel noch spannender gemacht. Darüber hinaus wurde die beliebte Serie Monster Hunter um zahlreiche neue Elemente ergänzt. All das ließ die Verkaufszahlen im ersten Monat auf über 10 Millionen Stück nach oben schnellen. Darüber hinaus ist das erste kostenfreie Title Update für den 4. April geplant, wenn ein von den Fans favorisiertes Monster hinzugefügt wird, ebenso wie der Grand Hub, eine neue In-Game-Stätte, wo Spieler sich treffen und austauschen können. Und in Zukunft plant Capcom weitere Updates, um die Begeisterung der Spieler aufrecht zu erhalten. So ist der zweite Title Update für den Sommer geplant.

Capcom möchte die Erwartungen aller Spieler erfüllen und setzt dafür seine branchenführenden Fähigkeiten in der Entwicklung von Spielen ein. So entstehen Spiele, die wirklich Spaß machen.

Über die Serie Monster Hunter

Die Serie Monster Hunter besteht aus Jagden, wo die Spieler in wunderbaren Naturumgebungen gegen Monster antreten. Die Serie startete 2004 und schuf ein neues Genre: Spieler tun sich zusammen und jagen gemeinsam mit ihren Freunden furchteinflößende Monster. Die Serie fand global zahlreiche Fans, sodass sich ihr Gesamtabsatz mittlerweile auf mehr als 108 Millionen Stück (per 31. Dezember 2024) beläuft.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331073181/de/

Contacts:

Capcom Public Relations Investor Relations Section

+81-6-6920-3623