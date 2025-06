Capcom stärkt mit seiner Strategie "Single Content Multiple Usage" die weltweite Markenbekanntheit weiter

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass die weltweiten Verkaufszahlen von Devil May Cry 5 die 10-Millionen-Marke überschritten haben.

In Devil May Cry 5 können Spieler ein spannendes, rasantes Gameplay, stilvolle Action und wunderschöne Grafiken genießen, die dank der proprietären RE ENGINE von Capcom mit komplexem Realismus dargestellt werden.

Der Titel hat aufgrund seines außergewöhnlichen Spielerlebnisses große Unterstützung von den Nutzern erhalten, was seit seiner Veröffentlichung zu steigenden Verkaufszahlen als Katalogtitel geführt hat. Capcom hat das Spiel um eine noch ausgefeiltere Story und Action-Elemente erweitert und einen neuen spielbaren Charakter hinzugefügt. Am 3. April 2025 veröffentlichte das Unternehmen im Rahmen seiner Strategie "Single Content Multiple Usage" die neue Zeichentrickserie Devil May Cry auf Netflix. Die Zeichentrickserie wurde weltweit von Kritikern gefeiert und erreichte mit mehr als 5,3 Millionen Aufrufen in der ersten Woche weltweit den vierten Platz in der Kategorie "Shows Englisch" und hielt sich sieben Tage in Folge in den Top 10 in Japan. Dank der spannenden Action des Spiels und der Bemühungen, die Bekanntheit der Marke über den Bereich der Videospiele hinaus zu steigern, unter anderem durch Fernsehadaptionen, hat der Titel mittlerweile weltweit mehr als 10 Millionen verkaufte Einheiten erreicht.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Stakeholder zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Devil May Cry-Reihe:

Die Devil May Cry-Reihe besteht aus stilvollen Action-Spielen, die für ihre einzigartigen Charaktere und ihr aufregendes Gameplay bekannt sind. Als eine der wichtigsten Marken von Capcom wurden die Spiele dieser Serie seit der Veröffentlichung des ersten Titels im Jahr 2001 insgesamt mehr als 33 Millionen Mal verkauft. Die Beliebtheit der Serie hat sich über Videospiele hinaus auf andere Medien wie Animationsfilme und Merchandising-Artikel ausgeweitet.

*Stand: 31. März 2025

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

