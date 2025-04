HAMBURG (dpa-AFX) - Die neuesten Anlagen des Windturbinenbauer Nordex sind nun auch in Skandinavien gefragt. Das schwedische Unternehmen Ox2 habe Ende März zwei Aufträge über 70 Turbinen des Typs N175/6.X erteilt, vermeldete Nordex am Dienstag in Hamburg. Dabei handelt es sich um die neueste Variante der Delta4000-Serie. Erst Mitte vergangenen Jahres errichtete Nordex erstmals eine Turbine des Typs, was ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen war. Der Rotordurchmesser von 175 Metern soll auch und vor allem bei geringen Windgeschwindigkeiten eine hohe Leistungsfähigkeit ermöglichen.

Die nun erhaltenen Aufträge sind die ersten aus Skandinavien und die Turbinen sind für zwei Windparks in Finnland vorgesehen. Sie haben eine Gesamtkapazität von 472 Megawatt. Lieferung und Errichtung soll 2026 und 2027 erfolgen, die Inbetriebnahme der Windparks 2027 und 2028. Die Aufträge umfassen auch einen Wartungsvertrag über 35 Jahre./lew/mis