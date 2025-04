Der Großspeicher soll Netzdienstleistungen bereitstellen und am Stromhandel teilnehmen. Terralayr will die Anlage Ende November 2025 in Betrieb nehmen. Der britische Speicher-Entwickler, -Betreiber und -Aggregator Terralayr plant, auf einer Brachfläche in der sächsischen Kreisstadt Döbeln ein Batteriesystem mit 15 Megawatt Leistung und 30 Megawattstunden Kapazität zu installieren. Terralayr will die Anlage Ende November dieses Jahres in Betrieb nehmen. Mit Konzeption, Beschaffung und Bau (EPC) des Großspeichers in Döbeln hat Terralayr - wie schon bei seinen Projekten in den bayerischen Kommunen ...

