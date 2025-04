Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag einen Erholungsversuch nach den zuletzt verlustreichen Tagen. Dies wird durch die US-Vorgaben unterstützt. Angesichts der am Mittwoch anstehenden Zoll-Verkündung von US-Präsident Donald Trump ist die Unsicherheit aber nach wie vor hoch. Auf die Verkündung der Strafzölle könnte dann eine längere Phase der Verhandlungen folgen, so dass hohe Volatilität die Börsen noch eine zeitlang begleiten dürfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...