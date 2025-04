Schindellegi - Der Schindler-Konzern überträgt Franz-Xaver Simmen per April die Leitung des Schweizer Geschäfts. Der Urner folgt auf Patrick Hess, der nach sieben Jahren in dieser Funktion in die Konzernleitung wechselt. Dort wird er für die Region Europa Nord verantwortlich sein, wie Schindler am Dienstag mitteilte. Sein Nachfolger bei Schindler Schweiz hat den Angaben zufolge bereits verschiedene Stationen im Schindler-Konzern durchlaufen. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...