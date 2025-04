Hannover - Nach zwölf Jahren im Amt will der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einem Medienbericht zufolge im Mai seinen Posten aufgeben. Auch als SPD-Landesvorsitzender wolle er nicht erneut antreten, berichtet der NDR am Dienstagmorgen unter Berufung auf eigene Informationen.Weil habe seine Pläne am Morgen dem Parteivorstand auf der Klausurtagung in Springe mitgeteilt, hieß es. Er wolle den Weg für Wirtschaftsminister Olaf Lies freimachen. Dieser galt schon länger als möglicher Nachfolger.Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen findet im Herbst 2027 statt. Dem Vernehmen nach soll Lies durch den Rückzug Weils auch Zeit bekommen, sich bis zur Wahl als Amtsinhaber zu etablieren.