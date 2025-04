Mit einem Minus von 1,9% auf 211,90 EUR hat die Siemens-Aktie gestern den vierten negativen Handelstag in Folge beendet. Rückblick: Bei der Siemens-Aktie war es nach dem Anstieg auf das neue Allzeithoch bei 244,85 EUR am 6. März zunächst zu einer volatilen Konsolidierung gekommen, ehe die Papiere in der vergangenen Handelswoche (-5,6%) erneut ...

