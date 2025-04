EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Ulrich Faisst wechselt zum 1. April 2025 als CTO von Cognizant Technology Solutions zu All for One

Verantwortung für die gesamte Technologie- und Plattformstrategie der Gruppe

Neben SAP Cloud Transformation wird Business-AI zum relevanten Treiber

Filderstadt, 1. April 2025 - Mit Wirkung zum 1. April 2025 erweitert die All for One Group SE ihr Top-Management. Dr. Ulrich Faisst wird neuer Chief Technology Officer und verantwortet in der neu geschaffenen Position zukünftig die gesamte Technologie- und Plattformstrategie der Gruppe.

Der erfahrene Manager wechselt von dem internationalen IT-Dienstleister Cognizant Technology Solutions zu All for One, wo er zuletzt als Chief Technology Officer (CTO) für Central Europe unter anderem die Wachstumsstrategie und Technologieführerschaft des Unternehmens in der Region verantwortete.

Als CTO der All for One Group übernimmt Ulrich Faisst die Ressorts Technologie, Plattform und Development sowie die Verantwortung für das Produktgeschäft. »Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei All for One. Das Unternehmen befindet sich mit der SAP Cloud Conversion und der rasant fortschreitenden Business-AI in einer hochspannenden Phase der Kundentransformation. Künstliche Intelligenz in Prozesse, Produkte und Services so zu integrieren, dass sie Produktivitäts- und Effizienzsteigerung bringt und damit konkreten Kundennutzen in vielen Bereichen des Unternehmens - für das Thema brenne ich. Business-AI wird über kurz oder lang in alle Portfolio-Bausteine Einzug halten und daher definitiv einer der Schwerpunkte innerhalb der Gruppe und meiner Verantwortungsbereiche sein«, so Ulrich Faisst über seine neue Rolle als CTO von All for One.

All for One CEO Michal Zitz: »Mit Ulrich Faisst konnten wir einen international erfahrenen CTO gewinnen, der den Markt hervorragend kennt und dabei nicht nur über Konzernerfahrung in der IT & Consulting-Branche verfügt, sondern zudem über langjährige Expertise in Kundenunternehmen. In seiner Rolle als Digital Transformation Officer bei TRUMPF, einem hochtechnologischen Fertigungsunternehmen, oder ZEISS, einem führenden Technologieunternehmen der optischen Industrie, versteht er die Herausforderungen und Bedürfnisse von Kunden, noch dazu in unseren Kernbranchen, bestens. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den Business Impact von Ulrich!«



Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT Service Provider mit starkem SAP-Fokus.

Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden, darunter viele Familienunternehmen, aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group mit ihren knapp 3.000 Mitarbeitenden der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

