Mit dem Pilotprojekt an einem urbanen und einem ländlichen Standort wollen die Partner unter anderem untersuchen, wie sich der Rollout in Umgebungen mit eingeschränkter Funkabdeckung bewerkstelligen lässt. Nach erfolgreichem Auftakt soll das Projekt nun ausgeweitet werden. Der Versorger und Netzbetreiber N-ergie und der Breitband-Powerline-Spezialist Coms4Grid testen in Nürnberg sowie in Hüttenheim bei Würzburg, wie sich der Smart-Meter-Rollout sowohl in urbanen als auch in ländlichen Räumen beschleunigen lässt - mit besonderem Blick auf die Datenübertragung in Umgebungen mit eingeschränkter Funkabdeckung. ...

