Zürich - Am Flughafen Zürich sind auch im Monat März mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahlen liegen aber weiterhin unter dem Niveau von vor der Corona-Krise. Im März wurden am Flughafen Zürich insgesamt 20'003 Starts und Landungen registriert. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Flugbewegungen damit um 4,4 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. In absoluten ...

