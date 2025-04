Bern - 7,4 Milliarden Franken von im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sanktionierten Personen und Gesellschaften sind in der Schweiz derzeit gesperrt. Hinzu kommen 7,45 Milliarden Franken immobilisierte Vermögenswerte der russischen Zentralbank. Beide Werte haben zwischen Februar 2024 und März 2025 zugenommen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren demnach zuletzt in der Schweiz ...

