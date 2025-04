DJ Unilever kauft Premium-Körperpflegemarke Wild

Von Michael Susin

DOW JONES--Der Konsumgüterkonzern Unilever hat die britische Premium-Kosmetikmarke Wild übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Übernahme sei ein weiterer Schritt bei der Optimierung des Portfolios in Richtung Premium- und wachstumsstarke Bereiche im Rahmen des Turnaround-Plans, teilte Unilever mit. Die 2020 eingeführte Marke biete natürliche und nachfüllbare Produkte sowohl im Direktvertrieb als auch über den Einzelhandel an und sei eine "strategische Ergänzung des bestehenden Portfolios an Körperpflegemarken von Unilever".

Der Konzern nimmt eine umfassende Umstrukturierung seines Portfolios vor, das unter anderem Marken wie Knorr und Dove-Seife sowie eine Reihe von Reinigungsprodukten umfasst, um sich auf weniger, aber größere Marken zu konzentrieren. Der Verkauf einer Reihe leistungsschwacher Marken im Lebensmittelbereich soll beschleunigt werden. Im Rahmen dieser Pläne wurde vor kurzem Fernando Fernandez zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

April 01, 2025 04:14 ET (08:14 GMT)

