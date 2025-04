DJ S&P Global: Talfahrt der Eurozone-Industrie im März verlangsamt

DOW JONES--Die Talfahrt der Eurozone-Industrie hat sich im März verlangsamt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 48,6 (Vormonat: 47,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 48,7 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Es geht aufwärts. Der PMI ist den dritten Monat in Folge gestiegen, und der Produktionsindex hat sogar die Schwelle zum Wachstum überschritten", erklärte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Ein erheblicher Teil dieser Bewegung könnte mit der Vorverlagerung von Aufträgen aus den USA im Vorfeld der Zölle zu tun haben, was bedeutet, dass in den kommenden Monaten eine gewisse Gegenreaktion zu erwarten ist."

Angesichts der geopolitischen Entwicklungen mehrten sich jedoch auch die Spekulationen, dass der Verteidigungssektor in den nächsten Jahren erheblich expandieren werde, was sich direkt und indirekt positiv auf die Branche auswirken werde, fügte der Experte hinzu.

