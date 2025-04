Seit 25 Jahren gibt es das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Der Bundesverband Erneuerbare Energie sieht in dessen Einrichtung eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Vor 25 Jahren trat das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) in Kraft. Nach Ansicht des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) hat es seit seiner Einführung die Transformation der Energiewirtschaft vorangebracht und Investitionen in Milliardenhöhe gelenkt. Auch 25 Jahre später sei das EEG das wichtigste energiepolitische Steuerungsinstrument."Von ...

