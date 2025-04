Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt haben zehn Absolventen ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich gemeistert. Nach den Abschlussprüfungen, die sowohl praktisches als auch theoretisches Wissen erforderten, halten sie nun ihre Zeugnisse in den Händen.Zehn junge Menschen aus den verschiedensten Herkunftsländern haben nach drei intensiven Jahren zwischen Schule und praktischem Lernen erfolgreich ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt abgeschlossen. Nach 2.100 Unterrichtsstunden und 2.500 praktischen Einsatzstunden ist die Ausbildung nun geschafft. In den vergangenen Wochen mussten die angehenden Fachkräfte in der Pflege in praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfungen zeigen, dass sie im Laufe der Ausbildung umfassende Kenntnisse in ihrem Fachgebiet erlangt haben. "Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventen", betonte Pflegedirektorin Elisabeth Hertel. "Mit dieser hoch qualifizierten Ausbildung im Rücken haben sie somit die Grundlage für eine gesicherte berufliche Zukunft gelegt," so Hertel weiter. Die Ausbildung erfolgte in der eigenen Berufsfachschule für Pflege der RHÖN-KLINIKUM AG. Diese ist unter dem Dach der Campus Akademie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt angesiedelt."Wir freuen uns über die guten Ergebnisse unserer Pflegeschülerinnen und -schüler und darüber, dass sich viele der Absolventen im Anschluss an ihre Ausbildung für ein Arbeitsverhältnis am Campus entschieden haben", sagt Katrin Manzau, Schulgesamtleitung der Berufsfachschulen der RHÖN-KLINIKUM AG.Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt stehen den examinierten Pflegefachkräften vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Neben Fachweiterbildungen in verschiedenen Bereichen wie der Anästhesie und Intensivmedizin, können sich die examinierten Pflegekräfte auch beispielsweise im Bereich der Speziellen Pflege auf Stroke Units fortbilden. Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt richtete sich mit wohlwollenden Aufforderungen an die strahlenden Absolventinnen und Absolventen: "Nutzen Sie Ihre Chancen - Ihnen stehen jetzt alle Wege offen! Zeigen Sie Neugier! Zeigen Sie Mut! - So werden Sie sich weiterbilden und können immer besser werden. Ich wünsche Ihnen die nötige Motivation für die vielen Aufgaben, die jetzt auf Sie warten."Neben Larissa Auer, Youssof Hosseini, Francesca Intorre, Claver Irie, Melissa Lebsack, Jasmina Mannfeld, Krishna Pipaliya und Jamie-Lee Witt haben auch Ann Carolin Juby und Alwin Sibi das Examen erfolgreich bestanden.Ann Carolin Juby und Alwin Sibi kommen beide aus Indien und wollten nach dem Abitur in der Heimat eine Pflege-Ausbildung in Deutschland machen. Sie erreichten bereits in Kerala das B2-Deutsch-Niveau und entschieden sich zunächst für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im September 2021 starteten Ann Carolin und Alwin, als die ersten beiden internationalen Abiturienten, mit ihrem FSJ am Campus. Dieses diente ihnen als optimale Vorbereitung auf die anspruchsvolle Ausbildung zur Pflegefachkraft in Bad Neustadt, die sie von Anfang an als großes Ziel vor Augen hatten. "Die Zukunft im Gesundheitswesen in Deutschland wird international, soviel ist sicher. Der Weg - vom FSJ bis zum Examen - den diese beiden jungen Menschen bei uns erfolgreich gegangen sind, zeigt eindrücklich, wie die Gestaltung der Internationalen Fachkräftegewinnung in Zukunft aussehen kann," freut sich Christiane Hanshans. Sie ist zuständig für die Internationale Fachkräftegewinnung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt und hat die beiden, gemeinsam mit Ausbilderin Melissa Erhard, seit deren Ankunft in Bad Neustadt begleitet.Ausbildung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtDie Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann (Ausbildungsdauer: 3 Jahre) und die Ausbildung zum/zur Pflegefachhelfer/in (Ausbildungsdauer: 1 Jahr) starten am Campus jedes Jahr im April und im September. Interessierte können sich ganzjährig für die verschiedenen Ausbildungsberufe am Campus bewerben. Weitere Informationen und Bewerbung unter www.campus-nes.de/ausbildungDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6003254