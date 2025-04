Zürich - Die Aktienmärkte weltweit und damit auch der SMI starten am Dienstag einen Erholungsversuch. Zwar herrscht vor dem morgigen «Liberation Day» und damit der Bekanntgabe der US-Zölle hohe Unsicherheit. Viel sei aber bereits in den Kursen enthalten und zudem habe Trump mit den 25 Prozent auf alle importierten Autos bereits «eine ziemlich grosse Katze aus dem Sack gelassen», so ein Händler. Die Börse könne dann durchaus mit einem positiven Reflex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...