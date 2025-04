Die All for One Group SE, führender IT- und Digitalisierungspartner für den deutschsprachigen Mittelstand, stärkt mit Wirkung zum 1. April 2025 ihr Top-Management: Dr. Ulrich Faisst wird als neuer Chief Technology Officer (CTO) berufen und übernimmt in dieser neu geschaffenen Schlüsselposition die technologische Gesamtverantwortung für die Plattformstrategie, Softwareentwicklung und das Produktgeschäft der Unternehmensgruppe. Mit Faisst holt sich die All for One Group einen erfahrenen Branchenkenner mit tiefem Verständnis für Kundentransformation und Digitalisierung an Bord. Der promovierte IT-Stratege ...

