Frankfurt/Main - Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag seine anfänglichen Gewinne weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 22.390 Punkten berechnet und konnte so eine Steigerung von 1,0 Prozent im Vergleich zum Vortag erreichen.Zu den Gewinnern zählten am Mittag die Commerzbank, Adidas und Rheinmetall. Verluste mussten nur Brenntag, Daimler Truck und Beierstdorf hinnehmen.Der Marktanalyst Andreas Lipkow sagte zum Aufwärtstrend: "Der Dax versucht sich weiter von seinen bisherigen Kursverlusten zu erholen." Es müsse sich nun zeigen, wie nachhaltig die aktuelle Kurskonsolidierung sei und wie stabil der Kursboden zwischen 22.000 und 22.400 Punkten ausfalle. Das Handelsvolumen hatte bei den letzten schwachen Handelstagen wieder stärker zugelegt, aber am Dienstag zeichnete sich ein eher volumenschwacher Tag ab, so Lipkow weiter."Es ist noch verfrüht, über eine grundsätzliche Entwarnung oder gar Trendumkehr spekulieren zu können", sagte der Analyst weiter. Bereits die nächsten Ankündigungen seitens der USA oder andere geopolitische Veränderungen könnten erneuten Verkaufsdruck verursachen. "Gesucht sind heute die Aktien der Unternehmen, die zuletzt besonders stark unter den Verkaufsaktivitäten gelitten hatten."