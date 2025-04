Hamburg (www.fondscheck.de) - Die MFI Asset Management GmbH (MFI), eine Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG) mit Sitz in München, stellt sich weiter für die Zukunft auf, so die LAIQON AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Marc Möhrle, CFA, verstärkt künftig die Geschäftsleitung des Asset Managers, der auf die Betreuung von institutionellem Vermögen spezialisiert ist. Der ausgewiesene Portfoliomanagementexperte erweitert die Geschäftsführung um Stefan Mayerhofer, Chief Wealth Officer der LAIQON AG, sowie Claus Weber. In seiner neuen Funktion verstärkt er unter anderem die Ressorts Portfoliomanagement, Akquisition/Marketing, Nachhaltigkeit und Risikomanagement/Controlling. ...

