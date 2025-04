Hannover - Mit dem Rückzug von Stephan Weil (SPD) als Niedersachsens Ministerpräsident und dem Nachrücken von Olaf Lies werden zwei mächtige Ämter frei: das Amt des niedersächsischen Wirtschaftsministers sowie einer der fünf Parteivize-Posten.Wie das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf Parteikreise berichtet, kommen derzeit vier Namen infrage: Claudia Schüßler, Grant Hendrik Tonne, Adis Ahmetovic und Steffen Krach"Der neue starke Mann der Niedersachsen-SPD heißt Olaf Lies", heißt es aus Parteikreisen. Lies' bisherige Ämter müssen per Parteiproporz verteilt werden. Da sich die niedersächsische SPD in vier Bezirke aufteilt und mit Lies ein Vertreter des SPD-Bezirks Weser-Ems an die Spitze des Landesverbands rückt, stehen dem Bezirk Hannover die zwei frei gewordenen Posten zu.Der Machtkampf um die Nachfolge soll in den nächsten Wochen entschieden werden. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag", heißt es bei der SPD Niedersachsen.