Einer Analyse von LCP Delta und dem europäischen Speicherverband EASE zufolge wird der Großspeicher-Markt den der Heimspeicher in den nächsten Jahren deutlich überflügeln. Ende 2024 waren europaweit Stromspeicher mit insgesamt 89 Gigawatt Leistung installiert. Nach wie vor dominieren Pumpspeicherkraftwerke mit einer installierten Leistung von 53 Gigawatt den europäischen Speichermarkt, wie aus der Neuauflage des European Market Monitor on Energy Storage (EMMES 9. 0) der European Association for Storage of Energy (EASE) und dem Beratungsunternehmen LCP Delta hervorgeht. Doch die Batteriespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...