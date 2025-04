Visa: Lukratives Geschäft - 1.5 Mrd. USD Umsatz mit Betrugsbekämpfung!

Erholungsbewegung vor Fortsetzung!

Rückblick

Die Visa-Aktie ist bis Ende Februar bis über 365 USD nach oben gezogen. Dann konnte das Papier der Gesamtmarktschwäche nicht entgehen. Mitte März wendete sich aber das Blatt und die Aktie etablierte sich in den letzten Tagen über dem EMA-20.

Visa-Aktie: Chart vom 31.03.2025, Kürzel: V, Kurs: 351.00 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Geht es über die Hürde bei 352 USD nach oben, wäre dies ein bullisches Signal. Die nächste Aufwärtswelle könnte die Kurse über das Rekordhoch hinausführen.

Mögliches bärisches Szenario

Lässt die Dynamik nach und die Notierungen fallen unter die wichtigen GDs der Perioden 20/50, könnte das März-Tief getestet werden. Fallen die Kurse darunter, wäre zur Unterseite Platz bis rund 305 USD.

Meinung

Für Visa ist die Bekämpfung einer KI-gestützten Explosion von Kreditkartenbetrug einerseits ein großer Aufwand, andererseits aber auch eine Gewinnchance. Visa hat in den letzten fünf Jahren 11 Mrd. US-Dollar in Betrugsbekämpfungstechnologie investiert und gleichzeitig ein Nebengeschäft aufgebaut. Seine Expertisen in der Betrugsbekämpfung verkauft das Kreditkartenunternehmen mittlerweile. Rund 1,5 Mrd. US-Dollar des Umsatzes von Visa in Höhe von 35,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 waren auf den Verkauf von Risiko- und Sicherheitsdienstleistungen zurückzuführen. Die Aktie hat sich im turbulenten Marktumfeld gut gehalten und dürfte auch weiterhin zu den starken Titeln an der Wall Street zählen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 684.65 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.59 Mrd. USD

Meine Meinung zu Visa ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.04.2025

