News von Trading-Treff.de BioNTech ist in einer grotesken Verfassung. Die Mainzer haben immerhin am Dienstag nun einen Aufschlag um fast 0,5 % geschafft. Dabei sind die Notierungen auf 84,45 Euro geklettert. In den vergangenen fünf Tagen allerdings verlor die Aktie etwas mehr als 9 %. Seit 1. Januar gin ges um rund -22,5 % nach unten. Der Titel ist außergewöhnlich klar im Abwärtstrend. BioNTech: Es geht bergab! Es geht bergab, denn die Mainzer sind ...

