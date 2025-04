Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Rücktrittspläne bestätigt und diese mit seinem Alter begründet. "Ich werde zur nächsten Landtagssitzung am 20. Mai meinen Rücktritt erklären", sagte er am Dienstag in Hannover.Für diese Entscheidung seien "persönliche Motive" in erster Linie maßgeblich. "Ich bin 66 Jahre alt und ich merke das auch." Die Anforderungen an das Amt eines Ministerpräsidenten seien herausfordernd. "Das ist eine anspruchsvolle und auch eine sehr intensive Tätigkeit, und sie wird immer anspruchsvoller und wird immer intensiver." So scheine es ihm zumindest.Wahrscheinlich sei es so, dass er an dieser Stelle auch dem Alter Tribut zolle. "Jedenfalls spüre ich, dass ich in dieser Hinsicht bei mir eine Veränderung feststelle gegenüber dem, was eigentlich jahrelang gewesen ist." Insbesondere den letzten Bundestagswahlkampf habe er als "besonders kraftraubend" empfunden. "Und das war dann tatsächlich auch für mich der Anstoß, diese Entscheidung zu treffen", so Weil. "Ich habe den Eindruck, es ist Zeit, kürzerzutreten."Der scheidende Ministerpräsident bestätigte zudem, dass Wirtschaftsminister Olaf Lies sein Nachfolger als Regierungschef und Vorsitzender der Landes-SPD werden soll.