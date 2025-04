Die OVB Holding AG hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Der Umsatz ist demnach um 15,3% gewachsen und erreicht damit einen neuen Höchststand. 2025 will der Kölner Finanzvermittlungskonzern weiter insbesondere in die digitale Transformation investieren. Die OVB Holding AG, europäischer Finanzvermittlungskonzern mit Sitz in Köln, verzeichnet kontinuierliches Wachstum für das Geschäftsjahr 2024. Die Erträge aus Vermittlungen kletterten laut dem Unternehmen deutlich um 15,3% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...