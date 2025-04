In den Mittagsstunden näherte sich der Börsenpreis wegen der starken Photovoltaik-Einspeisung an vielen Tagen der Nulllinie an. Das zeigt eine Auswertung der Börsendaten von Rabot Energy. In 30 Stunden war der Börsenpreis negativ. Der durchschnittliche Großhandelsstrompreis im Day-Ahead-Markt der EPEX-Strombörse lag dem Versorger Rabot Energy zufolge im März bei 9,47 Cent pro Kilowattstunde. Im Vergleich zum Vormonat fiel er damit um 26 Prozent. So niedrig wie im März war der Preis seit Oktober 2024 nicht mehr. Er rangiert damit aber immer noch weit über dem durchschnittlichen Preis von 7,85 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...