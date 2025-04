EUR/USD Aktueller Preis: 1,0786 Die bevorstehende Ankündigung von US-Zöllen am Mittwoch hält die Anleger auf Trab. Vorläufigen Schätzungen zufolge ging die Inflation in der Eurozone im März leicht zurück. EUR/USD steht unter Druck unter 1,0800 und ist bereit, seine Talfahrt fortzusetzen. Die Finanzmärkte bleiben am Dienstag vorsichtig, auch wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...