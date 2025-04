EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

SYNBIOTIC stellt erstmals Medizinalcannabis als Lutschpastille für den deutschen Markt vor



Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis- und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) stellt im zweiten Quartal erstmals in Deutschland Medizinalcannabis als Lutschpastille auf dem Markt vor. Die Pastillenrezeptur entstand in dreijähriger Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit der BOLDER Arzneimittel GmbH & Co. KG sowie erfahrenen Partnerapotheken. Diese innovative Applikationsform ermöglicht es, Cannabinoide so zu verabreichen, wie es Patient:innen und Gesundheitswesen erwarten: patientenindividuell, schnell und therapeutisch wirksam, geschmacklich angenehm, sehr gut verträglich - und frei von gesellschaftlichem Stigma. Bislang ist medizinisches Cannabis in deutschen Apotheken hauptsächlich in Form von getrockneten Blüten oder als Extrakte erhältlich.



"Die aktuell verfügbaren Darreichungsformen für Medizinalcannabis haben alle ihre größeren oder kleineren Nachteile. Unser Ziel war es, mit der Lutschpastille die Darreichungsform mit den meisten Vorteilen zu schaffen und das ist uns nun gelungen", so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC. "Diese personalisierte Medizin wird neue Maßstäbe für die Darreichung von cannabis-basierten Arzneimitteln setzen und die Cannabis-Therapie für viele Patient:innen enorm erleichtern und sicherer machen."



Die Cannabis-Pastille von SYNBIOTIC überzeugt insbesondere durch pharmazeutisch-technologische Vorteile, wie die schnelle und unkomplizierte Verarbeitung in der Apotheke sowie die exakte und reproduzierbare Dosierbarkeit des THCs in Kombination mit der einfachen und diskreten Anwendung für Patient:innen.



Wo ein Wille ist, ist auch eine Pastille



Medizinisches Cannabis ist in Deutschland seit dem 10. März 2017 erlaubt. Aber auch nach acht Jahren sind die verfügbaren Darreichungsformen mehr als überschaubar und bieten kaum therapeutischen Spielraum. Neue Arzneiformen scheiterten meist an rechtlichen und abrechnungstechnischen Rahmenbedingungen sowie an der praktischen Herstellung in der Apotheke als Rezepturarzneimittel. Die THC-haltige Lutschpastille ist eine patientenindividuelle Applikationsform aus apothekenbekannten pharmazeutisch zertifizierten Hilfsstoffen und der ärztlich verordneten Menge Cannabis-Wirkstoff. Sie schützt die eingeschlossenen Cannabinoide bis zur patientenindividuellen Anwendung.



WEECO Pharma GmbH und MH medical hemp GmbH, beides Beteiligungen der Unternehmensgruppe, beliefern im Auftrag von SYNBIOTIC alle Partnerapotheken mit den Bestandteilen der Pastille. Die Cannabis-Lutschpastillen können ausschließlich patientenindividuell vom behandelten Arzt verordnet und gemäß ausgestelltem Rezept in der Apotheke hergestellt werden. "Seitens WEECO Pharma sind wir von diesem innovativen Produkt absolut überzeugt. Die Sortimentserweiterung kommt zu einem perfekten Zeitpunkt und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unserem Apothekennetzwerk", so Börge Diessel, Geschäftsführer von WEECO Pharma.



Über BOLDER

BOLDER Arzneimittel GmbH & Co. KG ist Marktführer für die Entwicklung und Auftragsherstellung pharmazeutischer Pastillen und exklusiv auf diese Arzneiform spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Köln verfügt über eine mehr als 100-jährige Expertise in der Herstellung von Arzneimitteln und produziert weit über eine Milliarde Pastillen jährlich. BOLDER-Pastillen erlauben die Verarbeitung unterschiedlicher Wirkstoffe - sei es als Lösung, Emulsion oder Suspension. Damit sind Pastillen eine optimale Darreichungsform bei vielen Indikationen.

Website www.bolder.de



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com



Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 170 9651451

c/o JOLE.group



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten. SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



