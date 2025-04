Der Batteriehersteller hat mir Porsche und dem österreichischen Unternehmer Michael Tojner zwei neue mittelbare Gesellschafter. Sie stellen für eine Finanzierung von insgesamt 120 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem konnte Varta nach eigenen Angaben die Verschuldung signifikant auf 230 Millionen Euro reduzieren. Das StaRUG-Verfahren ist damit abgeschlossen. Die Varta AG hat ihre bilanzielle und strategische Neuaufstellung erfolgreich abgeschlossen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. So seien Michael Tojner und die Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG neue mittelbare Gesellschafter, teilte der ...

