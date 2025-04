PUMA wird im Herbst 2025 seinen mit Spannung erwarteten Flagship-Store im Herzen des Londoner West End eröffnen und damit das erste europäische Flagship-Geschäft der Marke eröffnen. Der neue 24.000 Quadratmeter große Laden, der nur wenige Minuten von Selfridges und der U-Bahn-Station Bond Street entfernt liegt, wird ein immersives, interaktives Erlebnis bieten, das sportliche Leistung und Technologie mit modernsten Streetwear-Designs verbindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401220987/de/

PUMA is set to open its highly anticipated flagship store in the heart of London's West End in Autumn 2025, marking the brand's first-ever European flagship.

Dieser Schritt ist Teil der Strategie von PUMA zur Stärkung der Marke, um die weltweite Präsenz zu stärken und ein Einkaufserlebnis zu bieten, das die Innovation, die sportliche Leistung und die tiefe Verbundenheit der Marke mit der globalen Straßenkultur widerspiegelt.

Der neue Store bietet ein unvergleichliches Erlebnis, das Sport, Leistung und Mode miteinander verbindet und in dem Kunden in eine Reihe einzigartiger Erfahrungen eintauchen können, darunter auch Personalisierungsmöglichkeiten.

"Nachdem wir im vergangenen Jahr unseren Flagship-Store in Las Vegas eröffnet haben, freuen wir uns sehr, bekannt zu geben, dass unser erster Flagship-Store in Europa noch in diesem Jahr eröffnet wird", sagte Arne Freundt, CEO von PUMA "Unser Londoner Flagship-Store ist ein wichtiger Teil unserer Strategie zur Markenstärkung. Er erweckt das Beste der Marke PUMA für unsere Kunden zum Leben und präsentiert unsere neuesten Innovationen und Designneuheiten als Teil eines umfassenden Erlebnisses. Wir freuen uns darauf, in einer der lebendigsten Städte der Welt in unser neues Zuhause für die Marke einzuziehen und unsere Kunden zu begeistern."

Lucynda Davies, Geschäftsführerin für Großbritannien und Irland bei PUMA sagte: "Wir freuen uns, unseren neuen Flagship-Store in London ankündigen zu können, der für PUMA in Großbritannien einen aufregenden Schritt nach vorne bedeutet. London ist eine Schlüsselstadt für die Marke, und dieser prestigeträchtige Standort in der Oxford Street spiegelt unser Engagement wider, ein einzigartiges, verbraucherorientiertes Erlebnis zu bieten. Unser Geschäft in der Carnaby Street hat uns seit 2002 gute Dienste geleistet, aber dieser Flagship-Store wird unser Produktangebot erweitern und die Performance- und Sportstyle-Kategorien von PUMA in einem Flagship-Store zum Leben erwecken."

Weitere Ankündigungen werden vor der großen Eröffnung des Geschäfts im vierten Quartal 2025 erfolgen.

Weitere Informationen über PUMA und unsere neue Markenkampagne Go Wild finden Sie unter puma.com oder folgen Sie uns auf Social Media @PUMA.

Hinweise für Redakteure:

Fotos DOWNLOAD-LINK

Renderings: DOWNLOAD-LINK

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her und treibt damit Sport und Kultur unermüdlich voran. PUMA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sport und Selbstverwirklichung neu zu definieren und Sportler und Verbraucher zu Höchstleistungen zu befähigen, während sie gleichzeitig sie selbst bleiben. Mit dem Fokus auf Innovation, Authentizität und Freude erweitert PUMA kontinuierlich die Grenzen von Performance und Sportstyle. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401220987/de/

Contacts:

Medienkontakte:

PUMA

Mario Almeida

Director of Global PR Brand Activations

mario.almeida@puma.com



160over90 PR Agency

Alex Mackenzie-Grieve

amackenziegrieve@160over90.com