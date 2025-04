Der Softwarespezialist präsentiert seine neue Enterprise-Plattform mit KI-Integration trotz Kursrückgang und organisiert Fachkonferenzen in europäischen Metropolen.

Open Text Corporation hat mit der Einführung von Titanium X, verfügbar mit Cloud Editions 25.2 (CE 25.2), eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich Enterprise Information Management vorgestellt. Die Aktie notiert aktuell bei 23,48 €, was einem Rückgang von fast 15% seit Jahresbeginn und einem Verlust von rund einem Drittel (-33,43%) im Jahresvergleich entspricht. Bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Tief von 23,11 €, von dem der aktuelle Kurs lediglich 1,60% entfernt liegt.

Die neue Plattform Titanium X integriert Prozessautomatisierung, Datenmanagement, Sicherheitsfunktionen und KI-Fähigkeiten in einem umfassenden Paket. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Content Management für Guidewire im Content Cloud-Bereich, Core Threat Detection & Response im Security Cloud-Segment mit einer verbesserten Erkennungsgenauigkeit von 10% auf 80%, sowie das Trading Grid Command Center in der Business Network Cloud, das KI-gestützte Analysen für Supply-Chain-Operationen bietet. Darüber hinaus wurden die Experience Cloud um GenAI-Funktionen für effiziente Content-Bereitstellung und die DevOps Cloud um Copilot-Funktionalitäten zur Beschleunigung der Java-Entwicklung erweitert.

Die Plattform gewährleistet eine Cloud-Verfügbarkeit von 99,99% und eine nahtlose Integration mit großen Cloud-Anbietern wie AWS, Google Cloud und Azure. Die hauseigene KI-Lösung OpenText Aviator ist durchgängig in die Plattform eingebettet und unterstützt verschiedene Large Language Model-Dienste.

Information Reimagined Summits in London und München

Open Text veranstaltet aktuell die Information Reimagined Summits in London (1. April) und München (3. April 2025). CEO und CTO Mark J. Barrenechea wird auf beiden Veranstaltungen die Keynote halten, die IT-Entscheidungsträger, Branchenführer und Technologieexperten zusammenbringen. Die Summits konzentrieren sich auf Durchbrüche im Informationsmanagement und in der KI mit dem Ziel, Wachstum und Produktivität zu fördern.

Die Diskussionen werden Themen wie KI-gesteuerte digitale Transformation, Cybersicherheit, Vereinfachung digitaler Komplexität und die Konvergenz von KI, Cloud und Automatisierung umfassen. Teilnehmer werden auch Erfahrungsberichte von Branchenführern und OpenText-Kunden hören, darunter Aldi Stores Limited, BAE Systems, SAP, Flughafen Zürich, Bayer AG und SoftwareONE AG.

Institutionelle Investitionen und Analysteneinschätzungen

Im Hinblick auf institutionelle Investitionen hat Arrowstreet Capital Limited Partnership seinen Anteil an Open Text im vierten Quartal um 75,9% erhöht und besitzt nun 5.994.675 Aktien im Wert von etwa 169,6 Millionen Dollar. Auch andere institutionelle Investoren haben ihre Positionen angepasst, was auf ein starkes institutionelles Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Marktposition von Open Text hindeutet.

Analysten haben kürzlich ihre Bewertungen und Kursziele für Open Text aktualisiert. Argus Research erhöhte das Kursziel auf 44,00 Dollar und behielt die "Kaufen"-Empfehlung bei. Das Unternehmen hob die starke Branchenposition von Open Text und die Wachstumsaussichten hervor, obwohl die Aktie derzeit deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 27,63 € notiert, was einem Abstand von über 15% entspricht.

