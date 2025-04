© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

Bayer bringt 2025 mehrere neue Medikamente mit Blockbuster-Potenzial auf den Markt. Der Patentverlust bei Xarelto reißt jedoch ein Milliardenloch in die Bilanz. Wachstum erwartet der Konzern erst wieder ab 2027.Für Bayer wird 2025 ein entscheidendes Jahr - vor allem in der Pharmasparte. Mit mehreren Markteinführungen und Zulassungserweiterungen will der Konzern die Basis für künftiges Wachstum legen. "2025 wird für Bayer Pharmaceuticals ein entscheidendes Jahr mit wegweisenden Produkteinführungen, und wir ziehen alle Register, um die Leistungsfähigkeit unserer Pipeline voranzutreiben", erklärte Pharmachef Stefan Oelrich bei der Jahrespressekonferenz. Die neue Wachstumsphase beginnt mit …