Aktivität der US-Industrie wächst im März langsamer

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie ist laut einer Umfrage von S&P Global im März im Vergleich zum Vormonat langsamer gewachsen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,2 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Der starke Jahresauftakt der US-Hersteller ist im März ins Stocken geraten", sagte Chefökonom Chris Williamson. Die Kombination aus Optimismus mit Blick auf die neue US-Regierung und der Notwendigkeit, Zölle vorwegzunehmen, hätten in den ersten beiden Monaten des Jahres für Auftrieb gesorgt, doch nun zeigten sich erste Risse. Die Produktion sei im März zum ersten Mal seit drei Monaten zurückgegangen, und die Auftragsbücher würden sich zunehmend leeren.

April 01, 2025 09:57 ET (13:57 GMT)

