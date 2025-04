Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Willi Ernst hat ein bewegtes Leben als Solarunternehmer hinter sich. Auf den Lorbeeren ruht er sich nicht aus. Seit 2009 liefert er mit seiner Biohaus-Stiftung gespendete Photovoltaik-Anlagen an Krisengebiete. von Ina Röpcke Willi Ernst ist ein Urgestein der Solarbranche. Sein wechselvoller Berufsweg begann schon lange vor Inkrafttreten des EEG, als er 1981 seinen ersten Sonnenkollektor baute. Das Engagement hatte den Ursprung in der Anti-Atomkraft-Bewegung, den Kollektor "habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...