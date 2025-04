Aufgrund der starken Bewölkerung vielerorts hatte die teilweise Verdunklung der Sonne kaum Auswirkungen auf die Stromerzeugung der Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Nach Angaben von Transnet BW waren die reduzierten Mengen in den Prognosen von Übertragungsnetzbetreibern und Direktvermarktern berücksichtigt. Am vergangenen Samstag gab es in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Allerdings musste man Glück mit dem Wetter haben, um das Ergebnis wirklich zu sehen. Vielerorts ließ die Bewölkung keinen Blick auf die Sonne zu. Nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW senkte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...