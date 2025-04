EUR/USD findet Unterstützung nahe 1.0780 nach der Veröffentlichung der schwachen US ISM PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und der JOLTS-Stellenangebote - Die Inflation in der Eurozone wächst im März im Monatsvergleich schneller, kühlt jedoch im Jahresvergleich ab - Marktteilnehmer sind sich uneinig, ob Trumps Zölle zu einer Rezession in den ...

