USD/JPY fällt auf etwa 149,00, da der japanische Yen aufgrund mehrerer Rückenwinde an Stärke gewinnt - Investoren erwarten, dass Trumps Zölle die wirtschaftlichen Aussichten der USA belasten könnten - Die BoJ wird voraussichtlich die Zinssätze in der Sitzung im Mai anheben - Das Paar USD/JPY fällt am Dienstag während der nordamerikanischen Handelsstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...