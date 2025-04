Geislingen an der Steige (ots) -Kochen und Genießen unter freiem Himmel ist der Luxus des Sommers. Mit einem eigenen Outdoorküchensortiment bringt WMF nun seine Expertise in Sachen Premium-Kocherlebnisse in den Garten und auf die Terrasse. Die Küchen überzeugen mit zeitlosem Design und einer hochwertigen Ausstattung. Dank der modularen Bauweise können sie nahezu jede Freifläche in ein exklusives Gourmetparadies verwandeln. Herzstück des Line-ups ist die neue WMF Edition One Plancha, verfügbar in drei Größen. Anders als herkömmliche Grills bietet die gusseiserne Platte nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Zubereitung aromatischer Gerichte - von veggie bis deftig oder süß. Dank patentierter Fusiontec-Legierung eignet sich die Plancha perfekt zum Anbraten von Speisen aller Art und erweist sich zudem als außerordentlich pflegeleicht. Ob als Teil einer Küche oder einzeln, mit Wagen oder ohne: Die WMF Edition One Plancha ist eine Bereicherung für alle, die mehr wollen als nur Grillen.Wer es an den ersten lauen Sommerabenden nicht erwarten kann, den Grill anzuheizen und das Kochen nach draußen zu verlagern, wird die neuen Outdoorküchen von WMF lieben. Ob für das After-Work-BBQ auf der Dachterrasse oder das Familienfest im Garten: Dank des modularen Designs und verschiedener Ausstattungsmöglichkeiten wird der individuelle Traum vom eigenen Outdoor-Gourmetparadies auf beinahe jeder Freifläche wahr. Alle verfügbaren Konfigurationen sehen Platz für eine gusseiserne WMF Edition One Plancha vor, die mit ihrer Vielfalt an Zubereitungsoptionen, erstklassigen Materialeigenschaften und ultraleichten Reinigung überzeugt.Grenzenlose Vielfalt, voller Geschmack: Die WMF Edition One PlanchaVom Sonntagsfrühstück bis zur Dinnerparty unterm Sternenhimmel - von der Vorspeise über das Hauptgericht bis zum Dessert: Anspruchsvollen Gourmets bietet die WMF Edition One Plancha eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Möglichkeiten der kreativen Zubereitung. Die geschlossene Grillfläche sorgt für besonders saftige und aromatische Ergebnisse beim Braten, denn der Saft des Garguts und die dazugehörigen Aromen gehen nicht verloren. Selbst empfindliche Speisen wie Eier, zartes Gemüse oder Fisch gelingen auf der 2-fach legierten WMF-Fusiontec-Oberfläche perfekt, ohne anzubrennen oder anzukleben. Gewürze und Marinaden lassen sich direkt auf der Platte hinzufügen - ganz ohne Rauchentwicklung durch herabtropfende Flüssigkeiten. Das sorgt für ein gesünderes und angenehmeres Grillerlebnis. Sogar als Kochstelle für Töpfe und Pfannen ist der Allrounder geeignet.Höchste Qualität und Premium PerformanceIhr zeitloses Design und die klare Formensprache machen die WMF Edition One Plancha zum Hingucker in jeder Umgebung. Doch auch ihre funktionellen Eigenschaften können sich sehen lassen: Innerhalb von nur fünf Minuten erreicht die dicke und hochbelastbare Gusseisenplatte 240 °C. Die Höchsttemperatur liegt bei über 350 °C. Die doppelwandige Isolierung und die patentierten Brenner der Plancha verteilen die Hitze gleichmäßig und sparen gleichzeitig Energie. Vor Korrosion und UV-Strahlung schützt sie zuverlässig ihr robustes Gehäuse mit einer 3-lagigen Pulverbeschichtung.Mühelose Perfektion - vom Kochen bis zur ReinigungDie Plancha verspricht ein rundum müheloses Kocherlebnis. Unterschiedliche Hitzezonen lassen sich einfach per Drehregler ansteuern. Sie ermöglichen beispielsweise das Anbraten und Warmhalten verschiedener Menükomponenten zur selben Zeit. Selbst die Reinigung des Geräts ist schnell und unkompliziert erledigt, denn an der extraglatten Oberfläche des Plancha-Grills bleiben auch nach intensiver Nutzung kaum Rückstände haften. Überschüssiges Fett wird mit einem Spatel in die Auffangschale geleitet, die sich mit einem Handgriff entnehmen und leeren lässt. In wenigen Schritten ist die Platte bereit für das nächste Kocherlebnis: Mit Reinigungsmittel besprühen, einreiben, sanft nachwischen - fertig!Varianten ermöglichen individuelles Plancha-VergnügenPlancha-Fans können bei WMF zwischen Varianten mit 45 cm, 60 cm und 75 cm Breite wählen. Die 60-cm-Variante ist sowohl als Gas- als auch als Elektroversion erhältlich. Die 45-cm-Platte ist elektrisch, während die große 75-cm-Platte ausschließlich mit Gas funktioniert. Jedes Modell kommt inklusive Deckel und einer stilvollen Abdeckhaube aus Textil, die es vor Wind und Wetter schützt - ein passender Schrankwagen zum Verstauen von Equipment oder der Gasflasche ist optional.Stilvolle Outdoorküchen für jeden Platz und AnspruchMit den neuen Outdoorküchen von WMF wird die Plancha zum neuen Alltagsmittelpunkt begeisterter Freiluftköche. Schwarze Schrank-, Arbeitsplatten- und Spülmodule aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl setzen das neue Küchengerät das ganze Jahr über elegant in Szene. Verfügbar in fünf verschiedenen Konfigurationen mit jeweils mehreren Plancha-Optionen, bieten die Outdoorküchen für jeden Anspruch und jedes Platzangebot die individuell passende Komplettlösung. Die kleinste und günstigste Variante - "Die Kompakte" - bietet mit zwei Schubladen und geräumigen Unterschränken viel Platz für Grillzubehör. "Die Komplette" rundet das perfekte Grillerlebnis mit einem großzügigen Eckmodul, einer durchgehenden Arbeitsfläche, einem Bartresen, einer Spüle und einem Holzkohlegrill mit Rotisserie ab. Höhenverstellbare Füße sorgen bei allen Varianten für eine optimal ausgerichtete Arbeitsfläche und maximalen Komfort beim Outdoor-Kochen.Upcoming Launch: Mit dem neuen Pizzaofen Pizzaiolo Pro macht WMF sein Angebot für die Outdoorküche 2025 komplett. Highlight ist der automatisch rotierende Pizzastein mit 40 cm Durchmesser. Er sorgt für gleichmäßige Backergebnisse und extragroße italienische Genussmomente.Verfügbarkeit und PreisAlle präsentierten Produkte sind in den Filialen und im Onlineshop von WMF oder beim strategischen Partner Grillfürst erhältlich.Die WMF Edition One Plancha-Sets sind ab März erhältlich:Set 1- WMF Plancha mit Deckel + Haube, 45 cm: 699,00 EUR (UVP)- WMF Plancha mit Deckel + Haube, 60 cm: 799,00 EUR (UVP)- WMF Plancha mit Deckel + Haube, 75 cm: 899,00 EUR (UVP)Set 2- WMF Plancha mit Deckel + Haube + Wagen, 45 cm: 1.199,00 EUR (UVP)- WMF Plancha mit Deckel + Haube + Wagen, 60 cm: 1.299,00 EUR (UVP)- WMF Plancha mit Deckel + Haube + Wagen, 75 cm: 1.499,00 EUR (UVP)Die WMF Outdoorküchen sind ab April erhältlich[1]:- Variante 1: Die Kompakte, L 120 x T 97 x H 112 cm: 2.298,00 EUR (UVP)- Variante 2: Die Praktische, L 180 x T 97 x H 112 cm: 2.798,00 EUR (UVP)- Variante 3: Die Funktionelle, L 270 x T 97 x H 112 cm: 3.798,00 EUR (UVP)- Variante 4: Die Komfortable, L 277 x B 187 x T 97 x H 112 cm: 4.598,00 EUR (UVP)- Variante 5: Die Komplette, L 277 x B 277 x T 97 x H 112 cm: 6.798,00 EUR (UVP)Der WMF Pizzaiolo Pro ist ab Mai zu einem Preis von 599,00 EUR (UVP) erhältlich.[1] Preisbeispiel setzt sich zusammen aus dem Basispreis der Küche und dem Preis einer 60-cm-Plancha (exemplarisch).Die Highlights der WMF Edition One Plancha im Überblick:- Strapazierfähige Gusseisen-Platte mit 2-lagiger Fusiontec-Legierung (Glas-Emaille) verhindert das Anhaften oder Anbrennen und lässt sich besonders mühelos reinigen- State-of-the-Art-Design mit klarer Formsprache- Vielseitige Zubereitungsoptionen, auch für empfindliche und kleinteilige Lebensmittel wie Ei, Reis oder Gemüse- Schnelles Aufheizen: 240 °C in 5 Minuten, max. Temperatur über 350 °C- Gleichmäßige Wärmeverteilung dank der patentierten wellenförmigen Brenner- Energieeffizienz durch eine doppelwandig isolierte Brennkammer- Robustes, langlebiges 1,0 mm Stahlgehäuse mit einer 3-lagigen PulverbeschichtungDie Highlights der WMF Outdoorküchen im Überblick:- Elegant, wetterfest und UV-beständig dank hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl- Modulares Design, einfach erweiterbar- Präzise ausgerichtete Arbeitsfläche durch höhenverstellbare Füße- Flexible Nutzbarkeit: wahlweise mit kurzer Rückwand für die Platzierung an einer Wand oder freistehend mit breitem BartresenDie Highlights des WMF Pizzaiolo Pro im Überblick:- Extragroßer Pizzastein (40 cm) für zwei kleine oder eine große Pizza- Knusprige Pizza in nur 90 Sekunden Backzeit- In 15 Minuten auf 400°C aufgeheizt - eingebautes Thermometer für genaue Temperaturkontrolle- Gleichmäßige Backergebnisse dank automatischer, batteriebetriebener Rotation - einfach Starten und Stoppen per Knopfdruck- C-förmiger Brenner aus massivem Gusseisen für beste Wärmeverteilung und Energieeffizienz- Robustes Gehäuse, hergestellt aus Aluminiumdruckguss und pulverbeschichtetem Stahl- Zusammenklappbare Füße für platzsparenden Transport und Lagerung- Inklusive: Pizzaschieber, Gasschlauch und ReglerÜber WMFSeit 170 Jahren setzt die Marke WMF Maßstäbe mit ihren Innovationen und wirkt im Markt als wichtiger Impulsgeber. Und das mit Produkten, deren ausgezeichnetes Design, perfekte Funktionalität und beste Qualität Lust auf kulinarische Erlebnisse machen. Vom Vorbereiten und Kochen bis hin zum Essen und Trinken. Vier Momente, in denen die Marke WMF mitten im Leben der Kunden ist. Mit WMF Produkten wird bereits das Machen zum Genuss. Von der Vorbereitung mit präzise schneidenden Küchenmessern, dem Kochen mit innovativem Kochgeschirr über das Essen mit formschönen Bestecken bis hin zu Karaffen für Getränke sowie Tischaccessoires. Mit Produkten der Marke WMF werden alle diese Augenblicke zu etwas Besonderem. 