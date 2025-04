Saarbrücken/Hannover - Nach dem Rückzug von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die saarländische Regierungschefin und amtierende Bundesratspräsidentin, Anke Rehlinger (SPD), Chancen für den designierten Nachfolger, Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD)."Olaf Lies hat die große Chance, Niedersachsen in den nächsten Jahren zu prägen und bei der nächsten Landtagswahl die SPD-Führung zu behaupten", sagte Rehlinger dem Nachrichtenportal "T-Online" am Dienstag. "Die souveräne und geschlossene Art des Übergangs ist schon mal ein gutes Zeichen."Rehlinger würdigte außerdem die Lebensleistung von Weil, dem dienstältesten Ministerpräsidenten der SPD. "Stephan Weil ist ein Fels in der Brandung, sowohl für Niedersachsen als auch für die ganze SPD. Seine Ruhe und sein Verhandlungsgeschick haben so manche Ministerpräsidentenkonferenz zu sehr guten Beschlüssen geführt", sagte sie. "Auf Stephan Weil ist Verlass."