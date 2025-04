News von Trading-Treff.de Amazon ist im Grunde genommen eine der schwächeren Aktien der vergangenen Woche. Das Unternehmen mit der unfassbaren Marktkapitalisierung von rund 2,01 Mrd. Dollar hat in den vergangenen Wochen seit 1. Januar mehr als -17 % verloren. Dennoch bleiben die Aussichten aktuell ausgesprochen spannend. Am Dienstag ging es um 1,4 % aufwärts. Das gilt als kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Kurse sind dennoch weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...