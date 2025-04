© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Diese Aktien haben ihre Dividenden um bis zu 50?Prozent erhöht - und bieten Anlegern laut Morgan Stanley jetzt starke Renditechancen in einem schwachen Marktumfeld. In einem unsicheren Marktumfeld suchen viele Anleger nach Stabilität - und finden sie zunehmend in Dividendentiteln. Morgan Stanley hat jetzt besonders interessante Titel identifiziert: Unternehmen, die ihre Dividende zuletzt um mindestens 15 Prozent erhöht haben. Strategiechef Todd Castagno von Morgan Stanley betont gegenüber CNBC: "Gerade in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums" - Ökonomen erwarten für das erste Quartal nur noch ein BIP-Wachstum von 0,3 Prozent - "gewinnen verlässliche Dividenden an Bedeutung. Sie bieten …