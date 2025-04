Der Dow Jones geriet am Dienstag unter Druck, während die Märkte sich auf Zölle vorbereiten - Die US-Geschäftsumfrageindizes schrumpften zum zweiten Mal in Folge - Die US-Zölle sollen "sofort" nach der Ankündigung am Mittwoch in Kraft treten - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) schwankte am Dienstag, fiel, nachdem die Ergebnisse der US-Einkaufsmanagerindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...