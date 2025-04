EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Expansion

Viromed Medical AG: UMECO Group erwirbt exklusive Vermarktungsrechte für Kaltplasma-Medizinprodukte ViroCAP® und PulmoPlas® im asiatischen Raum Pinneberg, 01. April 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie für Anwendungen im Bereich der Raumluftentkeimung, Wundheilung und Intensivmedizin, und die UMECO Group ("Umeco"), ein führendes asiatisches Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte in der Kosmetik und Medizin mit Sitz in Korea, haben eine exklusive Vertriebsvereinbarung in Höhe von insgesamt 152,5 Millionen Euro für die Vermarktung der neuartigen Kaltplasma-Medizinprodukte ViroCAP® und PulmoPlas® in zehn asiatischen Ländern abgeschlossen. Umeco erwirbt die exklusiven Marketing- und Vertriebsrechte für ViroCAP® und PulmoPlas® zur kosmetischen und medizinischen Behandlung von dermatologischen und pneumologischen Infektionen in Korea, Taiwan, Thailand, Indonesien, Japan, Shanghai, Philippinen, Singapur, Malaysia und Vietnam. Viromed erhält eine einmalige Lizenzgebühr von 5 Millionen US-Dollar mit Vertragsabschluss sowie Abnahmeverpflichtungen in Höhe von 32,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und jeweils 60 Millionen Euro in den Jahren 2027 und 2028. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. "Durch die Partnerschaft mit einem führenden Vertriebsunternehmen für Medizintechnik erschließen wir den asiatischen Markt für unsere innovativen Kaltplasmaprodukte zum Einsatz in der Kosmetik, Wundheilung und Intensivmedizin", erläutert Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG. "Die UMECO Group ist durch ihre langjährige Erfahrung und ihr exzellentes Vertriebsnetzwerk unser idealer Partner, um Viromeds internationale Vertriebsstrategie im asiatischen Raum umzusetzen." "ViroCAP® und PulmoPlas® ergänzen in bester Weise unser breites Portfolio hochinnovativer Produkte in der Medizintechnik und Ästhetik", fügt Mark Kim, Vorsitzender & Präsident der UMECO Group hinzu. "Wir freuen uns sehr, asiatischen Patienten und Anwendern Zugang zu Viromeds revolutionären Kaltplasmaprodukten zu ermöglichen, die in bisherigen Studien durch hohe Wirksamkeit sowie einfache und schmerzfreie Anwendbarkeit gleichermaßen überzeugten." Über ViroCAP® ViroCAP® ist ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Eine Zertifizierung von ViroCAP® als Medizinprodukt wird noch im Jahr 2025 erwartet. ViroCAP® inaktiviert Viren, Bakterien, multiresistente Erreger sowie Pilze und damit die Ursache vieler Hauterkrankungen. Gleichzeitig stimuliert das Kaltplasma zellbiologische Mechanismen und aktiviert dadurch Zellteilung, Durchblutung und Zellstoffwechsel. Über PulmoPlas® PulmoPlas® ist ein Medizingerät zur Vorbeugung und Behandlung von ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) bei mechanisch beatmeten Patienten mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma (CAP). Erste vielversprechende Ergebnisse einer laufenden Studie mit der medizinischen Hochschule Hannover zur Behandlung der ventilatorassoziierten Pneumonie (VAP) unter Anwendung von PulmoPlas® wurden im März 2025 bekannt gegeben . Die Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse der klinischen Studie wird im Frühsommer 2025 erwartet. Über die Kaltplasma-Technologie Kaltes atmosphärisches Plasma ist eine innovative physikalische, komplett schmerzfreie Behandlungsmethode, die Viren und Bakterien in den Atemwegen in 30 bis 90 Sekunden zerstört. Vor allem bei MRSA-Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind, ist Kaltplasma die neue Innovation, da es diese abtötet. Antibiotika brauchen mehrere Stunden bis Tage, um an den Infektionsherd zu kommen, und verlieren aufgrund des steigenden Problems multiresistenter Keime zunehmend an Wirksamkeit. Der Einsatz von Kaltplasma gegen VAP hätte damit das Potenzial, Infektionen zu reduzieren, Heilungsprozesse zu beschleunigen, den Einsatz von Antibiotika zu verringern und vor allem jährlich hunderttausende Leben zu retten. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Über die UMECO GROUP Die UMECO GROUP ist ein Full-Service-Handelsunternehmen, das sich auf den Import, den Export, den Verkauf und die Wartung von medizinischen und kosmetischen Geräten und Produkten spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 identifiziert die UMECO GROUP qualitativ hochwertige Geräte und Produkte für die medizinische und ästhetische Industrie, um die Bedürfnisse des asiatisch-pazifischen Marktes zu erfüllen und diese Produkte rechtzeitig und kostengünstig zu liefern. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt Vorstand Flensburger Straße 18 25421 Pinneberg E-Mail: kontakt@viromed-medical.de www.viromed-medical-ag.de Medienanfragen MC Services AG Anne Hennecke / Dr. Kai Schmitz E-Mail: Viromed.news@mc-services.eu Tel.: 0211-529252-104



