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Viromed Medical AG: Anna Heinen zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt



19.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Viromed Medical AG: Anna Heinen zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt Rellingen, 19. März 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat ihren Aufsichtsrat personell neu besetzt. Anna Heinen wurde gerichtlich in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt. Sie folgt auf Frank Otto, der sein Mandat im Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Dr. Thomas Gutschlag, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Viromed Medical AG, erklärt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Anna Heinen eine qualifizierte Aufsichtsrätin mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Unternehmensstrategie, Transformation und Governance gewinnen konnten. Mit ihrer Erfahrung wird sie wichtige Impulse für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens geben. Gleichzeitig bedanke ich mich sehr bei Frank Otto im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Vorstands für sein Engagement in den vergangenen drei Jahren. Er hat Viromed in der wichtigen Aufbauphase des Unternehmens eng begleitet." Anna Heinen gehört seit 2022 dem Aufsichtsrat der Smartaxxess Operation AG an, einem FinTech-Unternehmen mit Fokus auf Planung, Bewertung und Finanzierung von mittelständischen Unternehmen. Zudem ist sie qualifizierte Aufsichtsrätin nach Standards der Deutschen Börse und Mitglied bei ARMID - Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. Beruflich verantwortet Frau Heinen seit vielen Jahren die Unternehmensstrategie der e-fellows.net GmbH & Co. KG, einem HR-Dienstleister im Eigentum von McKinsey & Company und Zeitverlag. Seit 2023 unterstützt sie zudem als selbstständige Management-Beraterin regelmäßig mittelständische Unternehmen in Nachfolge- und Transformationsprozessen. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



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