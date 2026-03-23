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Viromed Medical AG erhält Förderzusage vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt für die Entwicklung von Kaltplasmatechnologie



23.03.2026 / 11:44 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Viromed Medical AG erhält Förderzusage vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt für die Entwicklung von Kaltplasmatechnologie Rellingen, 23. März 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt eine Förderzusage für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Kaltplasmatechnologie erhalten. Die Bescheinigung wurde im Rahmen des Forschungszulagengesetzes (FZulG) erteilt und umfasst eine Förderung im Gesamtvolumen von einem hohen sechsstelligen Euro-Betrag. Im Fokus der Förderung steht unter anderem die Weiterentwicklung innovativer medizinischer Systeme zur Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma, darunter ein stationäres System zur Integration in Beatmungsprozesse (PulmoPlas). Das Ziel besteht darin, pathogene Keime in den unteren Atemwegen gezielt zu inaktivieren und damit neue therapeutische Ansätze, insbesondere in der Intensivmedizin, zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die Entwicklung eines mobilen Geräts zur kontaktfreien Plasmaapplikation zur Unterstützung der Wundheilung (ViroCap) gefördert. Beide Projekte adressieren zentrale medizinische Herausforderungen und erweitern den aktuellen Stand der Technik. Die Förderung unterstreicht die hohe Innovationskraft von Viromed und bestätigt die wissenschaftliche und technologische Relevanz der entwickelten Lösungen. Insbesondere die Anwendung von Kaltplasma in der Lunge stellt einen neuartigen Ansatz dar, für den es bislang keine vergleichbaren Systeme gibt. Mit der Förderung treibt Viromed die Entwicklung von PulmoPlas und ViroCap konsequent voran und stärkt seine Position im Bereich der nicht-pharmakologischen Behandlung infektiöser Erkrankungen. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de Kontakt Viromed E-Mail: kontakt@viromed-medical.de Pressekontakt E-Mail: viromed@kirchhoff.de



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