News von Trading-Treff.de Schlechte Karten für Palantir, zumindest am Dienstag. Der Titel verlor gleich -0,65 % und somit 0,51 Euro, auch wenn viele andere Aktien sich deutlich stärker hielten. Am Ende kam Palantir mit dem Kurs von 77,53 Euro durch das Ziel. Gut ist dies nicht. Der Kurs war zwischenzeitlich vor einer Woche am Top schon wieder in Höhe von 90,56 Euro angekommen. Die Aktie ist damit klar im (kurzfristigen)Abwärtstrend und wird aus dieser ...

